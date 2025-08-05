العالم اليوم - هل يجب تناول مكملات "فيتامين الشمس" في فصل الصيف؟

انتم الان تتابعون خبر هل يجب تناول مكملات "فيتامين الشمس" في فصل الصيف؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 09:24 مساءً - يوصي الأطباء بالاستمرار في تناول مكملات الفيتامين "د" خلال الصيف، من أجل ضمان مستويات كافية من هذا الفيتامين الحيوي على طول السنة.

لماذا يجب الاستمرار في تناول الفيتامين دي في الصيف؟

ذكر تقرير لموقع "فيري ويل هيلث" أن أشعة الشمس الصيفية قد لا تكون كافية لإنتاج كميات كافية من الفيتامين "د"، إذ إن هناك عدة عوامل يمكن أن تحد من إنتاجه خلال فصل الصيف، كلون البشرة والوزن، والموقع الجغرافي.

ويعد الفيتامين د عنصرا مهما للجسم، إذ يساعد على امتصاص الكالسيوم لتقوية العظام، ويدعم قوة العضلات، ويساهم في تحسين المزاج، وتقوية المناعة.

بناء احتياطي لفصل الشتاء

يخزن الفيتامين في الأنسجة الدهنية والكبد، والحصول على كمية كافية منه خلال فصل الصيف يمكن أن يساعد على بناء احتياطي للجسم يستخدم في أشهر الشتاء، التي يقل فيها ضوء الشمس.

وشدد الخبراء على أن تناول مكملات الفيتامين "د" في فصل الصيف يحافظ على استقرار مستويات هذا الفيتامين، ويحسن صحة العظام والمناعة والصحة النفسية على المدى الطويل.

كم يحتاج الجسم من الفيتامين "د"؟

يحتاج معظم البالغين من 600 إلى 800 وحدة دولية من الفيتامين دي يوميا.

لكن كبار السن، والأفراد الذين لا يتعرضون لأشعة الشمس قد يحتاجون إلى جرعات أعلى.

ويؤثر لون البشرة على إنتاج الفيتامين "د"، فأصحاب البشرة الداكنة يحتاجون إلى 30 إلى 60 دقيقة للتعرض للشمس، أما أصحاب البشرة الفاتحة فيكفيهم من 10 إلى 15 دقيقة للحصول على الكميات الكافية من هذا الفيتامين.

كما أن هناك عوامل أخرى تؤثر على إنتاج الفيتامين "د" كالعمر، والوزن، والموقع الجغرافي، والفصل.

أعراض نقص الفيتامين د

أشار تقرير إلى أن الطريقة الوحيدة الموثوقة لمعرفة مستوى الفيتامين "د" في الجسم هي عبر إجراء فحص.

ويمكن سد هذا النقص عن طريق تناول أطعمة تحتوي على الفيتامين "د"، إلى جانب أخذ مكملات غذائية.