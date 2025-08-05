نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برئاسة اليماحي.. وفد البرلمان العربي يواصل متابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري لليوم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل وفد البرلمان العربي برئاسة معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، متابعة مجريات العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ المصري لليوم الثاني على التوالي، وذلك في إطار دور البرلمان العربي لدعم وتعزيز المسار الديمقراطي في الدول العربية ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية في الدول العربية.

حيث قام وفد البرلمان العربي بجولات ميدانية شملت عددًا من اللجان الانتخابية، لمتابعة سير عملية التصويت والتأكد من الالتزام بالمعايير القانونية والإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية، فضلًا عن الوقوف على الجوانب اللوجستية والتنظيمية داخل اللجان.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العربي مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج متابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري، صباح غدًا الأربعاء بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي، وذلك لاستعراض ملاحظات الوفد التي رصدها خلال جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية.

