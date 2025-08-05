نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرلمان العربي يلتقي مساعدة وزير الخارجية للشؤون البرلمانية بمصر والمندوب الدائم لمصر لدي الجامعة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي مع سعادة السفيرة هبة زكي مساعدة وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسيد السفير محمد عرفي مساعد وزير الخارجية المندوب الدائم لمصر لدى جامعة الدول العربية وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة، حيث شهد اللقاء تأكيد الجانبين الحرص المشترك على تعزيز التعاون والتنسيق وتحقيق التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية في خدمة قضايا العمل العربي المشترك وتحقيق مصالح الشعب العربي.

ومن جانبه، تطرق رئيس البرلمان العربي إلى العرس الانتخابي الذي تشهده مصر حاليًا، والمتمثل في انتخابات مجلس الشيوخ المصري، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على المشاركة بفاعلية في متابعة هذه الانتخابات وذلك في إطار دعم الاستحقاقات الانتخابية التي تشهدها مصر والدول العربية.

ومن جانبها، أكدت سعادة السفيرة هبة زكي أن الدولة المصرية حريصة بشكل كبير على دعم عمل ونشاط البرلمان العربي، على النحو الذي يخدم مصالح الأمة العربية ويدافع عن قضاياها على كافة المستويات.

حضر اللقاء سعادة المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور كريم عبدالرازق مدير مركز الدبلوماسية البرلمانية والدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي ومدير إدارة العلاقات الخارجية.