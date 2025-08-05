نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسكو تعتبر قرار أمستردام بشأن الأسلحة الموجهة لكييف إطالة لأمد النزاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت السفارة الروسية في لاهاي أن قرار هولندا شراء أسلحة أمريكية لكييف هو إجراء جديد يهدف إلى إطالة أمد العمليات القتالية في أوكرانيا.



وأعلن وزير الدفاع الهولندي روبين بريكلمانز يوم الاثنين أن بلاده ستكون أول حليف في "الناتو" يزود أوكرانيا بأنظمة أسلحة أمريكية بقيمة 500 مليون يورو، تشمل صواريخ "باتريوت" وقطع غيار لها.

وجاء في بيان البعثة الدبلوماسية: "نعتبر القرار الهولندي الأخير بشراء وتسليم الأسلحة الأمريكية لنظام كييف إجراء آخر لإطالة أمد القتال في أوكرانيا. كما أن تمويل هذه الشحنات سيشكل عبئا ثقيلا على دافعي الضرائب الأوروبيين".

وأشارت السفارة إلى أن هذه الخطوة لن تؤدي إلى إنهاء النزاع كما يعتقد الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، بل على العكس ستعمل على استمراره.

وكانت السلطات الهولندية قد أعلنت عن تخصيص أول دفعتين من الأسلحة الأمريكية ضمن مبادرة دعم أوكرانيا الجديدة PURL هذا الشهر، مع توقع تنفيذ شحنات الأسلحة إلى كييف كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع