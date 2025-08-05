العالم اليوم - دول أوروبية تسعى لشراء أسلحة أميركية لصالح أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر دول أوروبية تسعى لشراء أسلحة أميركية لصالح أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 08:20 مساءً - أعلنت هولندا والسويد والنرويج والدنمارك، الثلاثاء، أنها تعتزم شراء أسلحة أميركية بمليار دولار بموجب خطة لحلف شمال الأطلسي دعما لأوكرانيا في الحرب الدائرة بينها وبين روسيا.

عمليات الشراء من المخزونات الأميركية ستكون الأولى بموجب آلية "قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية" التي أطلقها الشهر الماضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.

وأفادت الحكومة الهولندية بأنها ستشتري أسلحة بـ500 مليون يورو (577 مليون دولار)، في حين ستشتري الدول الإسكندنافية الثلاث مجتمعة أسلحة بـ500 مليون دولار، وشددت الحكومات الأربع على ضرورة دعم أوكرانيا التي تواجه منذ أشهر ضغطا عسكريا روسيا متزايدا.

وجاء في منشور لوزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانس على منصة إكس: "من خلال دعم أوكرانيا بعزم، نزيد الضغوط على روسيا (لدفعها) للتفاوض".

ووصف الوزير الضربات الجوية التي تشنها روسيا على نحو شبه يومي بأنها "رعب حقيقي" وحذر من أن تقدم روسيا في أراضي أوكرانيا من شأنه أن يشكل تهديدا أوسع نطاقا لأوروبا.

ولفت إلى أنه مع "تزايد هيمنة روسيا على أوكرانيا يزداد الخطر على هولندا وحلفائنا في حلف شمال الأطلسي".

وخلال مؤتمر صحافي لإعلان المبادرة الاسكندنافية، شدد وزير الدفاع السويدي بال جونسون على أن "أوكرانيا لا تقاتل فقط من أجل أمنها، بل تقاتل أيضا من أجل أمننا"، وستساهم السويد بـ275 مليون دولار.

تشمل حزمة المساعدات الهولندية قطع صواريخ باتريوت أميركية وغيرها من المنظومات لتلبية احتياجات أوكرانيا على الخط الأمامي للمواجهة، وفق وزارة الدفاع.

وقالت الحكومة السويدية في بيان إن "الدعم سيشمل أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك الذخيرة لنظام باتريوت، وأنظمة مضادة للدبابات، والذخيرة وقطع الغيار".

وستسمح واشنطن بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية من مخزوناتها إلى أوكرانيا بموجب الآلية المتّفق عليها مع حلف شمال الأطلسي.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتبرعات ووصفها بأنها "مبادرة قوية جدا تعزز بشكل كبير قدرتنا على حماية الأرواح".

وقال زيلينسكي في منشور على إكس إن "هذه الخطوات هي أساس جديد وحقيقي للأمن على المدى الطويل في كل أنحاء أوروبا. لن تحوّل روسيا أبدا أوروبا إلى قارة حروب".

وأجرى زيلينسكي محادثات مع ترامب الثلاثاء، قبل ثلاثة أيام من موعد انقضاء مهلة حدّدها سيّد البيت الأبيض لروسيا لاتخاذ مبادرة نحو إنهاء الحرب.

وقال في منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي إنه تباحث مع ترامب في فرض عقوبات على روسيا و"التعاون الدفاعي الثنائي"، من دون الغوص في أي تفاصيل.

وأشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بخطوة هولندا بصفتها الأولى المعلن عنها في إطار الآلية المتفق عليها بين التكتل وواشنطن، كما رحّب بالخطوة الاسكندينافية.

وجاء في بيان لروته "منذ الأيام الأولى للغزو الواسع النطاق الذي شنته روسيا، أبدت الدنمارك والنروج والسويد دعما ثابتا لأوكرانيا. أشيد بهؤلاء الحلفاء لجهودهم السريعة" لتفعيل هذه المبادرة.