العالم اليوم - تعيين لاريجاني أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 08:20 مساءً - عيّن علي لاريجاني على رأس المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، بحسب ما أفادت مصادر رسمية الثلاثاء.

والمجلس الأعلى للأمن القومي هو هيئة استراتيجية مكلّفة بوضع السياسات في مجالي الدفاع والأمن في إيران وتحظى قراراته بموافقة المرشد علي خامنئي.

وأوردت وكالة "إرنا" أن "علي لاريجاني عيّن أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي بمرسوم من الرئيس مسعود بزشكيان".

ويحلّ بذلك محلّ علي أكبر أحمديان الجنرال في الحرس الثوري الذي اختير لهذا المنصب في مايو 2023.

ويعد علي لاريجاني (68 عاما) محافظا معتدلا في النظام السياسي للجمهورية الإيرانية.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب الحرب التي شنّتها إسرائيل على إيران بدعم من الولايات المتحدة في يونيو والتي استمرّت 12 يوما.

وعيّن لاريجاني في مايو 2020 مستشارا للمرشد الإيراني. ولم يحظ ترشيحه للانتخابات الرئاسية في 2021 بمصادقة السلطات.

وهو عضو سابق في الحرس الثوري الإيراني وقد تبوّأ عدّة مناصب رئيسية في المنظومة السياسية الإيرانية خلال العقود الثلاثة الماضية.