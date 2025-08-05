أوكرانيا تكشف خسائر الجيش الروسي

أوكرانيا تكشف خسائر الجيش الروسيأعلن الجيش الأوكراني اليوم عن ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و 58 ألفًا و260 فردًا، من بينهم 1120 قتلوا وأصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوردت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ذكرت فيه أن القوات الأوكرانية دمرت منذ بداية الحرب 11071 دبابة، و23091 مركبة قتالية مدرعة، و31081 نظام مدفعية، و1452 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1203 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 421 طائرة حربية، و340 مروحية، و49620 طائرة مسيرة، و3555 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و57337 من المركبات وخزانات الوقود، و3935 من وحدات المعدات الخاصة.