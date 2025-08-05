العالم اليوم - ارتفاع عدد الوفيات في غرق قارب مهاجرين قبالة اليمن

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع عدد الوفيات في غرق قارب مهاجرين قبالة اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 07:24 مساءً - قالت مصادر أمنية لرويترز، الثلاثاء، إن عدد الوفيات المؤكدة في غرق قارب كان يقل مهاجرين قبالة اليمن يوم الأحد ارتفع إلى 86.

وذكرت المصادر أن القارب كان يقل 170 مهاجرا وأنه تم إنقاذ 42 منهم.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة قالت في وقت سابق الثلاثاء، إن انقلاب قارب كان يحمل مهاجرين أفارقة قبالة ساحل اليمن، أسفر عن وفاة 56 شخصا.

ويعد الحادث الحلقة الأحدث في سلسلة من غرق قوارب قبالة ساحل اليمن، مما أسفر عن مقتل المئات الذين كانوا يحاولون الهجرة إلى دول أخرى.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة في بيان بأن القارب غرق قبالة بلدة شقرة الساحلية في محافظة أبين الجنوبية باليمن.

وقال مدير أمن أبين مساء الإثنين، إن هناك عملية جارية بحثا عن المفقودين ، مضيفا أنه تم انتشال جثة قائد القارب، وهو مواطن يمني، بين 14 جثة أخرى قبالة زنجبار، عاصمة المحافظة.