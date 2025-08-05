العالم اليوم - زلزال كامتشاتكا القوي يحرك أرض روسيا مترين نحو الجنوب الشرقي

انتم الان تتابعون خبر زلزال كامتشاتكا القوي يحرك أرض روسيا مترين نحو الجنوب الشرقي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 06:24 مساءً - مع أن زلزال كامتشاتكا العنيف، الذي بلغت قوته 8.8 درجات، ولا موجات تسونامي الناجمة عنه لم تتسبب بأضرار كبيرة أو إصابات خطيرة كما كان يتوقع في البداية، إلا أنه تسبب بأمر آخر، وغريب تقريبا.

فقد قال المركز الروسي للبحوث الجيوفيزيائية إنه في أعقاب الزلزال، الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في الثلاثين من يوليو الماضي، تحرك الشطر الجنوبي من شبه الجزيرة، الواقعة في الشرق الأقصى الروسي، مسافة مترين نحو الجنوب الشرقي، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم الإخباري.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء عن المركز قوله في بيان عبر "تلغرام": "إلى أين تحركت كامتشاتكا بعد الزلزال القوي؟ أجرينا حسابا أوليا بناء على نتائج الملاحظات الجيوديناميكية، وتبين أننا جميعا تحركنا بشكل ملحوظ نحو الجنوب الشرقي".

وأشار الخبراء إلى أن أقصى الإزاحات بعد الزلزال وقعت في جنوب شبه الجزيرة، حيث بلغت نحو مترين، وهو ما يعادل الإزاحات الأفقية التي حدثت بعد زلزال عام 2011 في منطقة توهوكو اليابانية.

كما سجلت محطات الرصد في منطقة بتروبافلوفسك-كامشاتسكي إزاحات أيضا، لكنها كانت أقل حجما.

وقال العلماء إن هذا يتوافق مع النموذج الأولي للحركات في مركز الزلزال، حيث كان الحد الأقصى في الجناح الجنوبي، ولذلك كان التأثير الماكروسيسمي الأقوى في شمال جزر الكوريل، بينما كان التأثير أقل وضوحا في بتروبافلوفسك.