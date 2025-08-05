سفارة السودان بسلطنة عمان تسهل عودة العالقين من مواطنيها مجانا

مسقط ـ « الوطن»:
أكد سعادة عصام متولي سفير السودان لدى سلطنة عُمان أن السفارة تتكفل بالنقل مجانًا عبر شركات الطيران الوطنية السودانية لجميع العالقين من السودانيين الذين انتهت تأشيرات زيارتهم التي دخلوا بها سلطنة عُمان، وكذلك المنتهية إقاماتهم ولم يتمكنوا من تجديدها. على أن يكون ذلك فقط من خلال فترة الإعفاء من الغرامات التي حددتها الجهات المختصة بسلطنة عُمان لكافة المخالفين من الوافدين.
وناشد سعادة السفير من يهمهم الأمر من أفراد الجالية السودانية المخالفين لأنظمة الإقامة بسلطنة عُمان المسارعة للاستفادة من فترة الإعفاء من الغرامات بأن يقوموا بالتسجيل لدى السفارة السودانية أو مناديب اللجنة العليا السودانية للعودة الطواعية بمختلف محافظات سلطنة عُمان وذلك لتعظيم الاستفادة من فترة الإعفاء من الغرامات التي حددتها الجهات المختصة بسلطنة عُمان لكافة الوافدين المخالفين بالبلاد.
