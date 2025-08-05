ريو دي جانيرو ـ ا.ف.ب: أمر قاضٍ في المحكمة العليا البرازيلية بوضع الرئيس السابق جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية لانتهاكه قرارًا يمنعه من نشر أيِّ تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي في إطار محاكمته بتهمة تدبير محاولة انقلاب. وأظهرت وثيقة قضائية اطَّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أنَّ القاضي ألكسندر دي مورايس أخذ على الرئيس اليميني المتطرف السابق «تكرار عدم الامتثال للإجراءات المفروضة» عليه.

