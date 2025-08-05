الاحتلال يمضي فـي الإبادة الجماعية بالنار والتجويع بغزة .. وتحذير من واقع جديد بـ«الأقصى»

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

يمضي الاحتلال «الإسرائيلي» في تنفيذ نهج الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزَّة باستخدام نيران آلته الحربية، وأيضًا نهج تجويع الشَّعب الفلسطيني وسط تحذير من محاولات فرض واقع جديد بالمسجد الأقصى. وارتقى عشرات الشهداء في القصف المستمر على أنحاء القطاع بينهم ٥٦ من منتظري المساعدات، فيما أعلنت وزارة الصحة بغزَّة وفاة سبعة نتيجة سوء التغذية خلال ٢٤ ساعة. وسجلت خان يونس العدد الأعلى من الشهداء بـ٤٨ شهيدًا تم التعرف عليهم، إضافة إلى خمسة مجهولي الهُوِية. وارتقى أغلب الشهداء قرب مراكز المساعدات الأميركية شمال مدينة رفح وجنوب مدينة خان يونس، إضافة إلى محور موراج حيث تتوقف سيارات المساعدات. ونسف جيش الاحتلال مزيدًا من المباني في الحي الياباني وحي الأمل بخان يونس، كما قصفت المدفعية شمال المُخيَّم، إضافة إلى شرق مُخيَّم البريج. وفي الضفة استشهد شابان، صباح أمس برصاص قوات الاحتلال «الإسرائيلي» في بلدة قباطية جنوب جنين. وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، صباح أمس، وزارة الصحة باستشهاد الشاب يوسف العامر (33 عامًا) قرب بلدة قباطية جنوب جنين. وأفادت مصادر أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد يوسف عماد إبراهيم العامر (33 عامًا)، بعد قصف وإحراق «بركس» زراعي قرب بلدة قباطية جنوب جنين.

وفي السياق، أعلن الهلال الأحمر أن طواقمه في جنين تمكنت من نقل شهيد آخر متفحم من تحت أنقاض المنطقة المستهدفة في بلدة قباطية وهي مجهولة الهُوِية وتم نقلها إلى المستشفى. يأتي ذلك فيما أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ الدكتور عكرمة صبري، أن الاقتحامات التي نفذها مستوطنون صباح الأحد لساحات المسجد الأقصى المبارك، ليست تصرفات فردية بل محاولة لفرض واقع جديد. وأشار إلى أن الاقتحامات جرت بـ»غطاء حكومي مباشر، وبتشجيع من وزراء ونواب في الحكومة الإسرائيلية»، وتضمنت «أداء صلوات يهودية باطلة، ورقصات استفزازية تشكل إهانة صريحة لمشاعر المسلمين في رحاب أولى القبلتين وثالث الحرمين».

وأكد الشيخ صبري أن هذه الاقتحامات ليست مجرد تصرفات فردية، بل تأتي ضمن «محاولة لفرض وقائع جديدة تهدف إلى السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى المبارك»، مؤكدًا أن «الاحتلال «الإسرائيلي» ينتهز الفرص لمحاولة اقتلاع الشَّعب الفلسطيني وتهجيره، وما يحصل في فلسطين هو إبادة في غزَّة، وحصار وقتل في الضفة، وانتهاكات وتشريد وتدمير في القدس». واختتم الشيخ صبري بتأكيد أن «ترك هذه الاعتداءات دون ردع سيقود إلى ظروف أكثر خطورة وقسوة على الأمة العربية والإسلامية»، محذرًا من أن الصمت والتقاعس سيشجعان الاحتلال على مزيد من التصعيد.