أكثر من 640 ألف طفل معرضون للجوع والمرض والعنف فـي دارفور

نيويورك ـ العُمانية: حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» من تعرض أكثر من 640 ألف طفل دون سن الخامسة لخطر متزايد من الجوع والمرض والعنف، وسط تفشي مرض الكوليرا في ولاية شمال دارفور غرب السودان.

وأظهرت المنظمة، في بيان، جرى الإبلاغ عن أكثر من 1180 حالة إصابة بالكوليرا منذ اكتشاف أول حالة في 21 يونيو الماضي، بينها نحو 300 حالة بين الأطفال، وما لا يقل عن 20 حالة وفاة، في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور.

وحذرت «اليونيسف» من «ارتفاع سريع في عدد الحالات في طويلة التي استقبلت أكثر من 500 ألف شخص نزحوا بسبب النزاع القائم في السودان».

وأشارت إلى أن «إجمالي حالات الإصابة بالكوليرا حتى 30 يوليو الماضي في ولايات دارفور الخمس، بلغ قرابة 2140 حالة، مع تسجيل ما لا يقل عن 80 حالة وفاة».

وأكدت المنظمة إلى أن «حياة أكثر من 640 ألف طفل دون سن الخامسة معرَّضة لخطر متزايد من العنف والمرض والجوع في شمال دارفور». ووضحت أن النازحين في منطقة طويلة، يواجهون «ظروفًا خطيرة، مع نقص حادٍّ في الغذاء والمياه والمأوى، وتزايد خطر تفشي الأمراض».

ونقل البيان عن ممثل اليونيسف في السودان شيلدون ييت، قوله: «رغم أن الكوليرا مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه بسهولة، إلا أنها تنتشر بسرعة في طويلة، ومناطق أخرى من دارفور، مهددةً حياة الأطفال».

وأضاف ييت: «نحن نعمل بلا كلل مع شركائنا على الأرض .. لاحتواء التفشي وإنقاذ الأرواح، لكن العنف المستمر يزيد الاحتياجات بوتيرة أسرع مما نستطيع تلبيته».

وطالب «بتغيير الوضع بشكل عاجل، والوصول إلى هؤلاء الأطفال المحتاجين الذين لا يمكنهم الانتظار يومًا آخر». وأكدت المنظمة على سعيها للحدِّ من انتشار الكوليرا عن طريق توزيع أكثر من مليون و400 ألف جرعة لقاح.