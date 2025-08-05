نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي خلال استقباله رئيس فيتنام: شراكة شاملة بين البلدين.. وغزة تتعرض لإبادة جماعية والضمير العالمي صامت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السيسي خلال استقباله رئيس فيتنام: شراكة شاملة بين البلدين.. وغزة تتعرض لإبادة جماعية والضمير العالمي صامت

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكيةلوونج كوونج، في زيارة رسمية تعكس عمق العلاقات بين القاهرة وهانوي، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية وتم عزف السلامين الوطنيين للبلدين.

السيسي: نرفع العلاقات مع فيتنام إلى مستوى "الشراكة الشاملة"

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الرئيسين عقدا اجتماعًا مغلقًا أعقبه جلسة مباحثات موسعة، تناولت سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري والتعليمي والسياحي.

وتم الاتفاق على ترفـيع العلاقات بين مصر وفيتنام إلى مستوى "الشراكة الشاملة"، وتوقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية.

رؤية مصرية – فيتنامية لتعزيز التجارة والاستثمار

أكد الرئيس السيسي أن هناك إمكانات واسعة غير مستغلة بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر يمكن أن تمثل بوابة لفيتنام إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، بينما تمثل فيتنام نافذة لمصر على جنوب شرق آسيا.

وأوضح أن المباحثات شملت قطاعات استراتيجية مثل:

الاستزراع السمكي

الأجهزة الكهربائية

الأسمدة

الطاقة المتجددة

المركبات الكهربائية

الصناعات النسيجية والدوائية والغذائية

الرئيس: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومعبر رفح لم يُغلق أبدًا

في الشق السياسي، تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي الوضع الإقليمي، مؤكدًا دعم مصر لحقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الرئيس بلهجة حاسمة:

"ما يجري في غزة تجاوز أي منطق.. إنها إبادة جماعية وليس مجرد صراع سياسي.. ويجب أن يعلم العالم أن مصر لم تغلق معبر رفح، وتم تدميره 4 مرات خلال الحرب، وما زلنا نصلحه ونبذل أقصى جهودنا لإدخال المساعدات."

السيسي: هناك 5 آلاف شاحنة مساعدات متوقفة داخل الأراضي المصرية

أكد الرئيس أن أكثر من 70٪ من المساعدات التي دخلت غزة كانت مصرية، وأن هناك الآن أكثر من 5000 شاحنة مساعدات جاهزة لعبور المعبر.

وشدّد: "نحن مستعدون لإدخال أضعاف هذه الكمية، ولسنا طرفًا في أي حصار، لكننا نرفض التهجير ولن نكون بوابة له."

رسالة إلى العالم: التاريخ سيحاسب المتخاذلين عن غزة

في ختام كلمته، وجّه السيسي رسالة إلى المجتمع الدولي قائلًا:

"التاريخ لن ينسى، والضمير الإنساني يجب أن يتحرك.. ما يحدث في غزة جريمة أمام العيون.. ومصر ستبقى بوابة للسلام، لا للتهجير ولا للتنازل عن الحقوق المشروعة."

كما أعرب الرئيس عن تقديره لموقف فيتنام الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الزيارة تمثل محطة جديدة في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.