العالم اليوم - أنكر ثم لمّح.. "جواب غامض" من ترامب بشأن الترشح لولاية جديدة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 05:21 مساءً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قد لا يترشح للرئاسة مجددا ردا على سؤال بهذا الشأن لكنه عاد وقال في وقت لاحق إنه يرغب في الترشح.

وذكر ترامب، في حوار مع شبكة "سي إن بي سي" الأميركية: "لا، من المحتمل أنني لن الترشح مرة أخرى".

ثم عاد وأضاف: "أرغب في الترشح، لقد حصلت على أفضل أرقام استطلاع رأي على الإطلاق، لأن الناس يحبون ما أفعله".

وتقتصر ولاية رؤساء الولايات المتحدة على فترتين رئاسيتين مدة كل منهما أربع سنوات، سواء كانتا فترتين متتاليتين أو غير متتاليتين.

وفي مارس الماضي، كشف الرئيس الأميركي عن تطلعه لتولي سدة الرئاسة في أميركا لولاية ثالثة. وقال لشبكة "إن بي سي نيوز": "لا أمزح حول إمكانية ترشحي لولاية رئاسية ثالثة"، مضيفا "هناك طرق لتحقيق ذلك".

وينص التعديل 22 في الدستور الأميركي، على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين".

وكانت مجلة "بوليتيكو" قد طرحت في وقت سابق 4 طرق محتملة قد يسلكها ترامب لتجاوز التعديل 22 وهي تغيير الدستور، التحايل عليه، تجاهله، أو تحديه صراحة.

ومن بين هذه الخيارات، ثغرة تقول إن الدستور يمنع انتخاب الرئيس لولاية ثالثة، لكنه لا يمنع خدمته إذا أصبح رئيسا بطريقة أخرى، مثلا من خلال منصب نائب الرئيس.

من السيناريوهات الأكثر تطرفا، وفق "بوليتيكو"، أن يحاول ترامب ببساطة البقاء في السلطة بعد 2029، ضاربا بالقانون عرض الحائط، فنائبه، جي دي فانس، أشار في تصريحات سابقة إلى أن السلطة التنفيذية قد لا تكون ملزمة بقرارات السلطة القضائية.