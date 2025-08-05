نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على الهند خلال 24 ساعة لرفضها التخلي عن النفط الروسي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من الهند بشكل كبير خلال 24 ساعة لعدم رفضها التخلي عن استيراد النفط من روسيا.

صرّح الرئيس ترامب بأنه يعتزم رفع التعريفات الجمركية على الهند بشكل كبير متذرعا في ذلك بسبب قيام الهند بشراء النفط من روسيا.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي نيوز": "لقد توقفنا عند نسبة 25%، ولكنني أعتقد أنني سأرفعها بشكل كبير خلال الساعات الـ24 المقبلة، لأنهم يشترون النفط الروسي".

وكان ترامب قد أعلن سابقا عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على البضائع الواردة من الهند إلى بلاده اعتبارا من 1 أغسطس الجاري، مستندا إلى ارتفاع التعريفات الجمركية من جانب نيودلهي، والمعوقات التجارية، بالإضافة إلى التعاون بين نيودلهي وموسكو في مجالي الطاقة والتسليح