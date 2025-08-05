العالم اليوم - مصادر: بوتين يتحدى تهديدات ترامب.. ويرفض "الانصياع"

انتم الان تتابعون خبر مصادر: بوتين يتحدى تهديدات ترامب.. ويرفض "الانصياع" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 04:25 مساءً - نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر مقربة من الكرملين، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يرفض الانصياع لتهديد نظيره الأميركي دونالد ترامب، بفرض عقوبات، في حالة انقضاء مهلة حددها له لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي تنتهي يوم الجمعة.

ورجحت المصادر، وفقا للوكالة أن يتمسك بوتين بهدف السيطرة التامة على أربع مناطق في أوكرانيا.

وهدد ترامب بفرض عقوبات جديدة على روسيا، وفرض رسوم جمركية 100 بالمئة على الدول التي تشتري نفطها، وأكبرها الصين والهند، ما لم يوافق الرئيس الروسي على وقف إطلاق النار في حرب روسيا على أوكرانيا.

وقالت مصادر مطلعة على مناقشات في الكرملين، إن تصميم بوتين على الاستمرار نابع من إيمانه بأن روسيا ستنتصر، واعتقاده بأن أي عقوبات جديدة لن يكون لها تأثير كبير بعد موجات متتالية من العقوبات الاقتصادية منذ بدء الحرب، قبل ثلاث سنوات ونصف السنة.

وأوضحت المصادر أن بوتين لا يريد إغضاب ترامب، ويدرك أنه قد يهدر فرصة لتحسين العلاقات مع واشنطن والغرب، لكن أهدافه الحربية لها الأولوية.

وأشارت إلى أن هدف بوتين هو السيطرة الكاملة على مناطق دونيتسك ولوغانسك، وزابوريجيا، وخيرسون من أوكرانيا، والتي تقول روسيا إنها أراضيها، ثم بعد ذلك مناقشة اتفاقية سلام.

وبينت أن "المحادثات الحالية، التي التقى فيها المفاوضون الروس والأوكرانيون ثلاث مرات منذ مايو، كانت محاولة من موسكو لإقناع ترامب بأن بوتين لا يرفض السلام، مضيفا أن المحادثات كانت خالية من أي مضمون حقيقي باستثناء مناقشات عمليات التبادل الإنسانية".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي: "يريد الرئيس ترامب وقف عمليات القتل، ولهذا السبب يبيع أسلحة أميركية الصنع لأعضاء حلف شمال الأطلسي، ويهدد بوتين برسوم جمركية وعقوبات قاسية إذا لم يوافق على وقف إطلاق النار".