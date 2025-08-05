نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏ترامب: من المحتمل ألا أترشّح مرة أخرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب، إنه من المحتمل ألا أترشّح مرة أخرى، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وشهدت الانتخابات منافسة حامية بين دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، وكامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.

وبلغ عدد المواطنين المؤهلين للتصويت نحو 230 مليون ناخب، إلا أن ما يقارب 160 مليونًا فقط منهم مسجلون للتصويت.