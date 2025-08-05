العالم اليوم - "بريتش بتروليم" تعود لتحقيق أرباح في الربع الثاني

انتم الان تتابعون خبر "بريتش بتروليم" تعود لتحقيق أرباح في الربع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 01:21 مساءً - أعلنت شركة بريتش بتروليم البريطانية العملاقة للنفط "بي بي"، الثلاثاء، تحقيق أرباح تكلفة الاستبدال في الربع الثاني رغم انخفاض المبيعات، وذلك مقارنةً بالخسائر التي حققتها في الفترة ذاتها من العام السابق.

وتجاوزت أرباح تكلفة الاستبدال والإيرادات الرئيسية توقعات السوق.

وأعلنت "بي بي" أيضا عن تحقيق أرباح مؤقتة ، بواقع 8.32 سنتا لكل سهم عادي، بزيادة بلغت 4 بالمئة، ومن المقرر صرفها يوم 19 سبتمبر لحملة الأسهم العادية و شهادات الإيداع الأميركية المسجلين في 15 أغسطس الجاري.

وقالت الشركة إنها سجلت أرباحا بعد الضريبة بواقع 1.63 مليار دولار مقارنة بخسائر بلغت 129 مليون دولار في الربع الثاني من 2024.

كما أعلنت الشركة إعادة شراء المزيد من الأسهم بقيمة 750 مليون دولار للربع الثاني.

وتتوقع BP "بي بي" للربع الثالث، تراجعا طفيفا في الإنتاج مقارنة بالربع الثاني.

وبالنسبة لعام 2025، تتوقع "بي بي" استمرار تراجع الإنتاج مقارنة بعام 2024.