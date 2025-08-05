العالم اليوم - الناصر: أساسيات السوق قوية.. والطلب على النفط يتجه للصعود

انتم الان تتابعون خبر الناصر: أساسيات السوق قوية.. والطلب على النفط يتجه للصعود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 01:21 مساءً - قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر: " إن أرامكو السعودية نجحت، مرة أخرى خلال النصف الأول من عام 2025، في إثبات مرونتها من خلال تحقيق أرباح قوية، وتوزيعات ثابتة للمساهمين، وتخصيص رأس المال بصورة منضبطة، وأنه بالرغم من بعض التحديات الجيوسياسية، إلا أننا واصلنا توفير الطاقة بموثوقية استثنائية لعملائنا، على الصعيدين المحلي والعالمي".

وأضاف" أنه في ظل ما شهدناه، فإن أساسيات السوق ما زالت قوية"، متوقعًا أن يرتفع الطلب على النفط في النصف الثاني من 2025 بأكثر من مليوني برميل يوميًا، مقارنة بالنصف الأول من العام.

وأوضح الناصر أن من المتوقع أن يصل الطلب على النفط هذا العام إلى 105.8 مليون برميل يوميا، مرجحا أن ينمو الطلب على النفط هذا العام بما يتراوح من 1.1 إلى 1.3 مليون برميل يوميا، متوقعا أن يكون عند الحد الأقصى من النطاق

وقال إن مستويات المخزونات العالمية لا تزال أقل من متوسط خمس سنوات

وأردف المهندس الناصر قائلًا: إنه بالنسبة لإستراتيجيتنا على المدى البعيد، فإنها تعكس قناعتنا بأن المواد الهيدروكربونية ستواصل دورها المحوري في أسواق الطاقة والمواد الكيميائية على مستوى العالم، ونحن على استعداد لأداء دورنا في تلبية طلبات العملاء على المدى القريب والبعيد، ومواصلة الاستثمار في مبادرات متعددة: مثل مصادر الطاقة الجديدة، والابتكار الرقمي، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي؛ بهدف الاستفادة من تعدد نطاق أعمالنا، وتكلفتنا المنخفضة، وتطوراتنا التقنية لتحقيق النجاح على المدى الطويل".

أرباح ضخمة

وكانت أرامكو السعودية قد أعلنت عن نتائجها الربعية والنصف سنوية صباح الثلاثاء، حيث حققت أداءً ماليًا قويًا رغم تقلبات السوق، حيث بلغ صافي الدخل المعدل 92.0 مليار ريال في الربع الثاني، في حين بلغ الدخل 190.8 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري 2025.

وأوضحت أرامكو السعودية، أن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بلغت 103.3 مليارات ريال في الربع الثاني، ووصلت إلى 222.2 مليار ريال في النصف الأول، وأن التدفقات النقدية الحرة بلغت 57.1 مليار ريال في الربع الثاني، ووصلت إلى 129.0 مليار ريال في النصف الأول، وأن نسبة المديونية 6.5 بالمئة في 30 يونيو 2025، مقارنة مع 5.3 بالمئة في 31 مارس 2025، بحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية.

وأعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح أساسية للربع الثاني من عام 2025 بقيمة 79.3 مليار ريال، وتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 0.8 مليار ريال، سيتم دفعها في الربع الثالث.

وأوضحت أرامكو السعودية، أن موثوقية الإمدادات بنسبة 100 بالمئة في النصف الأول، تعزز سجل الشركة الحافل من حيث الثبات والاستقرار، مشيرة إلى إحراز تقدم في مشاريع زيادة إنتاج النفط الخام في حقول البرّي والمرجان والظلوف، كما أن العمل يمضي قدمًا على المسار الصحيح في معمل غاز الجافورة، وبدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع تطوير حقل الدمام، واستمرار نمو البيع بالتجزئة عالميًا مع طرح خطوط منتجات الوقود الممتازة في تشيلي وباكستان، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لتطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة؛ بهدف الاستفادة من تميز موارد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في المملكة، وإقبال عالمي قوي على إصدار السندات بقيمة 18.8 مليار ريال؛ مما يعكس ثقة المستثمرين في المرونة المالية لأرامكو السعودية، وقوة مركزها المالي وإستراتيجيتها بعيدة المدى.