العالم اليوم - سفينة المساعدات الإماراتية تصل العريش استعدادا لدخول غزة

انتم الان تتابعون خبر سفينة المساعدات الإماراتية تصل العريش استعدادا لدخول غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 12:24 مساءً - وصلت أمس الإثنين، إلى ميناء العريش المصري، سفينة المساعدات الإماراتية الثامنة "سفينة خليفة الإنسانية"، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وذلك تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، في إطار مواصلة دولة الإمارات دعمها الإنساني للأشقاء الفلسطينيين.

ووفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد كان في استقبال السفينة وفد ضم ممثلين عن الجهات الإنسانية والخيرية، إلى جانب أحمد ساري المزروعي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومسؤولين مصريين.

ويأتي وصول "سفينة خليفة الإنسانية" تأكيدا على التزام دولة الإمارات المتواصل بتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما في ظل التحديات الإنسانية المتفاقمة التي يواجهها القطاع.

وكانت السفينة قد انطلقت من ميناء خليفة "كيزاد" في أبوظبي محملة بـ 7166 طنا من المساعدات الإنسانية التي تشمل المواد الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية، والمواد الإغاثية، والتمور، ومستلزمات الإيواء، تلبية لاحتياجات الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتشمل الحمولة 4372 طنا من المواد الغذائية، و1433 طنا من مواد الإيواء، و860 طنا من المواد الطبية، و501 طن من المواد الصحية، ليصل إجمالي المساعدات التي تم إرسالها إلى قطاع غزة أكثر من 80 ألف طن من المساعدات.

ويأتي إرسال هذه السفينة استكمالا لسلسلة متواصلة من المبادرات الإماراتية لتقديم المساعدات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين، انطلاقاً من نهجها الإنساني الثابت في دعم القضايا العادلة والتخفيف من آثار الأزمات في المنطقة.