نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏رويترز: زلزال بقوة 5.73 درجة يضرب جنوب إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة ‏رويترز، بوقوع زلزال بقوة 5.73 درجة يضرب جنوب إيران.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف قاعدتين جويتين في غرب إيران، ما أدى إلى تدمير إحداهما.

وأفاد الجيش في بيان "في وقت سابق، ضرب الجيش الإسرائيلي قاعدتين تابعتين لسلاح الجو الإيراني في همدان وتبريز في غرب إيران، وقد تم تدمير قاعدة تبريز نتيجة للضربة".

وبعدما استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية ونووية في جميع أنحاء إيران، أطلقت طهران مسيّرات تلاها وابل من الصواريخ.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 63 شخصا من جراء الضربات الصاروخية الإيرانية.