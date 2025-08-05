العالم اليوم - أرباح الاستثمارات الوطنية الكويتية تقفز 368% في الربع الثاني

انتم الان تتابعون خبر أرباح الاستثمارات الوطنية الكويتية تقفز 368% في الربع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 11:24 صباحاً - أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية الثلاثاء ارتفاع أرباحها الصافية 368 بالمئة لتصل إلى 7.816 مليون دينار (25.57 مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة مع 1.672 مليون دينار قبل عام.

وقالت الاستثمارات الوطنية، في بيان للبورصة الكويتية، إن أرباحها الصافية بلغت 13.777 مليون دينار في النصف الأول، مقابل 5.773 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2024.

وعزا البيان هذا الارتفاع إلى "الزيادة في الأرباح غير المحققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر وزيادة في أتعاب إدارة وحوافز ووساطة واستشارات وخدمات وأتعاب أخرى".