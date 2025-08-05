العالم اليوم - ارتفاع وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في اليابان

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في اليابان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 11:24 صباحاً - واصل قطاع الخدمات في اليابان نموه وبوتيرة أسرع خلال الشهر الماضي، وفقا لبيانات أحدث مسح لجيبون بنك.

وذكر البنك أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات ارتفع خلال يوليو إلى 53.6 نقطة، مقابل 51.7 نقطة خلال يونيو.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

جاء النمو المستمر لنشاط قطاع الخدمات في اليابان مدعوما بارتفاع كميات الطلبيات الجديدة. ورغم تواضعه، إلا أن الزيادة الأخيرة في الأعمال الجديدة كانت الأسرع خلال ثلاثة أشهر.

ووردت تقارير تُفيد بأن تحسن أعداد العملاء ونجاح جهود تطوير الأعمال قد ساهم في نمو المبيعات.

ومع ذلك، انخفض الطلب الخارجي لأول مرة منذ ديسمبر الماضي، وبأعلى وتيرة له منذ ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات. وربطت بعض الشركات هذا الانخفاض بانخفاض أعداد السياح.