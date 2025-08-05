العالم اليوم - علامات فارقة بين النوبة أو السكتة القلبية.. ماهي؟

انتم الان تتابعون خبر علامات فارقة بين النوبة أو السكتة القلبية.. ماهي؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 11:24 صباحاً - دعت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) المواطنين إلى المساهمة في نشر الوعي حول ثلاث علامات حاسمة للنوبة القلبية، وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ القلبية التي قد تُنقذ الأرواح.

هل تعرف الفرق بين النوبة القلبية والسكتة القلبية؟

نشرت الهيئة على حسابها الرسمي في موقع "إكس": "هل تعرف الفرق بين النوبة القلبية وتوقف القلب المفاجئ؟ اعرف كيف تتصرف في هذه الحالات وساعدنا على نشر التوعية".

ثم أوضحت الهيئة علامات السكتة القلبية والطريقة الصحيحة للتصرف، مؤكدة أن: الشخص سيكون فاقدًا للوعي ولا يتنفس أو يتنفس بشكل غير طبيعي. كلما أسرعت في التصرف، زادت فرصة إنقاذه".

ما العمل في حالة السكتة القلبية؟

في حال اشتباهك بتوقف القلب، اتبع الخطوات التالية فورًا:

تأكد من السلامة: تأكد أن المكان آمن.

افحص الاستجابة: نادِ بصوت عالٍ "هل أنت بخير؟" وحرّك الكتفين بلطف.

اطلب المساعدة: اطلب من أحدهم الاتصال بالإسعاف.

افتح مجرى الهواء: أمل رأس الشخص للخلف قليلًا.

افحص التنفس: راقب ارتفاع الصدر أو استمع لأي أصوات تنفس غير طبيعية.

ابدأ الضغطات الصدرية وذلك في حال غياب التنفس الطبيعي.

ماذا تفعل في حال النوبة القلبية؟

أكدت الهيئة أن أعراض النوبة القلبية تختلف عن السكتة القلبية، وغالبًا ما يكون المصاب في حالة وعي ويشعر بأحد الأعراض التالية:

ألم في الصدر.

دوخة أو شعور بالإغماء.

ضيق في التنفس.

ألم يمتد إلى الذراع اليسرى.

تعرّق شديد.

الغثيان أو التقيؤ.

السعال أو الصفير.

إذا اشتبهت بأن شخصًا ما يُعاني من نوبة قلبية: