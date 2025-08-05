العالم اليوم - مقتل 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي متواصل على غزة

انتم الان تتابعون خبر مقتل 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي متواصل على غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 11:24 صباحاً - قُتل 11 مواطنًا فلسطينيا، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الثلاثاء، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" بأن من بين القتلى 5 مواطنين سقطوا في غارة جوية إسرائيلية على خيمة في مخيم أطياف غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت الوكالة أن "مواطنة وشقيقها استشهدا في قصف مدفعي إسرائيلي على شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع".

وأشارت إلى وقوع إصابات في قصف جوي إسرائيلي على منزل في محيط بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وقال مجمع الشفاء الطبي إن "مواطنين استشهدا وآخرين أصيبوا في قصف جوي إسرائيلي على شقة سكنية شمال غربي مدينة غزة".

اليونيسف: 28 طفلا يقتلون في غزة يوميا

من ناحية ثانية، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الاثنين، إن نحو 28 طفلا يقتلون يوميا في قطاع غزة، جراء القصف والتجويع الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 660 يوما.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن الأطفال في غزة يواجهون الموت "بالقصف وسوء التغذية والجوع ونقص المساعدات والخدمات الحيوية"، وأضافت: "في غزة، يُقتل يوميا ما معدله 28 طفلا، أي بحجم صف دراسي واحد".

وشددت المنظمة الأممية على أن "أطفال غزة بحاجة إلى الغذاء والماء والدواء والحماية. والأهم من ذلك كله، هم بحاجة إلى وقف إطلاق النار، الآن".

وفي السياق، قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 1500 شخص قتلوا في قطاع غزة منذ مايو الماضي أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء وعند نقاط توزيع المساعدات التي "عسْكرتها" إسرائيل وعلى طول طرق مساعدات الأمم المتحدة.