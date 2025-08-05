العالم اليوم - 41.6 درجة مئوية.. اليابان تسجل 17 رقما قياسيا بدرجات الحرارة

انتم الان تتابعون خبر 41.6 درجة مئوية.. اليابان تسجل 17 رقما قياسيا بدرجات الحرارة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 10:28 صباحاً - سجّلت اليابان حرارة قياسية بلغت 41.6 درجة مئوية الثلاثاء في مدينة إسيساكي، بحسب ما أفاد مكتب الأرصاد الجوية.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية الياباني من أن الحرارة قد تواصل الارتفاع، وفقا لفرانس برس.

ويتجاوز هذا الرقم الحرارة القياسية البالغة 41.2 درجة مئوية والتي سُجّلت الأسبوع الماضي.

وبلغت الحرارة القياسية السابقة 41.1 درجة مئوية وسُجّلت في عامي 2020 و2018.

وكانت تقارير أمس الاثنين أشارت إلى أن اليابان حطمت اليابان 17 رقمًا قياسيًا في درجات الحرارة، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية، بعد أن شهدت البلاد أعلى درجات حرارة في شهري يونيو ويوليو على الإطلاق.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن مدينة كوماتسو، الواقعة في منطقة إيشيكاوا الوسطى، شهدت رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 40.3 درجة مئوية يوم الاثنين.

وبلغت درجة الحرارة في مدينة توياما بمحافظة توياما، الواقعة أيضًا في المنطقة الوسطى، 39.8 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيلها، وفقًا للوكالة.

وأضافت الوكالة، التي تراقب درجات الحرارة في أكثر من 900 نقطة في اليابان، أن 15 موقعًا آخر في المدن والبلدات سجلت ارتفاعات جديدة تراوحت بين 35.7 درجة مئوية و39.8 درجة مئوية.

في 30 يوليو، شهدت اليابان أعلى درجة حرارة مسجلة لها، حيث بلغت 41.2 درجة مئوية في منطقة هيوغو الغربية.

انتهى موسم الأمطار قبل 3 أسابيع تقريبًا من المعتاد في المناطق الغربية من اليابان، وهو رقم قياسي آخر.

وشهدت اليابان هذا العام أعلى شهري يونيو ويوليو منذ بدء جمع البيانات عام 1898، حيث حذرت وكالة الأرصاد الجوية من المزيد من "الحرارة الشديدة" في الأشهر المقبلة.