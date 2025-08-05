نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخبير نزار نزال للفجر: الاعتراف الأوروبي بفلسطين "حسابات سياسية" وليس مشاعر إنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور نزار نزال، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن التحول الأوروبي نحو الاعتراف بدولة فلسطين لا يعود إلى "مشاعر الحنان تجاه الفلسطينيين" كما يُروج، بل إلى "حسابات سياسية ضاغطة داخل الأنظمة الأوروبية الرسمية".

وأضاف نزال في تصريح خاص لموقع «دوت الخليج»: "المسألة لا تتعلق فقط بالحرب في غزة، بل بالمأساة الإنسانية التي فجّرت غضبًا شعبيًا واسعًا في الشارع الأوروبي، وجعلت النخب السياسية مهددة بفقدان شرعيتها".

الغضب الشعبي يُرعب الأحزاب

وأوضح نزال أن "أزمة غزة أطاحت بالمحافظين في بريطانيا، واليوم يسعى حزب العمال للحفاظ على موقعه وسط موجة احتجاج شعبية قد تُطيح بأي حزب يتجاهل ما يجري في غزة".

وأشار إلى أن "فرنسا ودولًا مثل أستراليا تشعر بالقلق من تكرار السيناريو البريطاني، ما يدفعها للالتحاق بموجة الاعتراف بدولة فلسطين".

الاعتراف.. تسونامي سياسي

واعتبر نزال أن ما وصفه بـ "تسونامي الاعترافات" لا يُعبّر عن قناعة سياسية أوروبية راسخة، بل هو "انعكاس مباشر لخوف الأحزاب من خسارة سلطتها بسبب تراجع شعبيتها على خلفية موقفها من العدوان على غزة".

ضغط على إسرائيل وليس حلًا

وأكد الخبير أن هذا التحرك الأوروبي أفرز ضغطًا على إسرائيل من جانب الاتحاد الأوروبي للعودة إلى مسار سياسي يؤدي إلى حل الدولتين، مشيرًا إلى أن هذا الضغط يهدف أيضًا إلى وقف الحرب في غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية هناك.

واختتم الدكتور نزال تصريحه قائلًا: "هذا الضغط، ورغم أهميته، لن يفضي وحده إلى تحقيق حل الدولتين، لكنه قد يُساهم في التأثير على مجريات الحرب إذا تطوّر أكثر، وارتفع مستوى التحدي السياسي الأوروبي في وجه الحكومة الإسرائيلية".