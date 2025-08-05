العالم اليوم - 22.7 مليار دولار أرباح أرامكو السعودية في 3 أشهر

انتم الان تتابعون خبر 22.7 مليار دولار أرباح أرامكو السعودية في 3 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 09:32 صباحاً - سجّلت شركة أرامكو السعودية صافي أرباح بقيمة 85.02 مليار ريال (حوالي 22.7 مليار دولار) خلال الربع الثاني من عام 2025، ما يمثل تراجعا بنسبة 22 بالمئة على أساس سنوي، وما جاء أيضا أقل من توقعات وكالة بلومبرغ نيوز التي كانت تُشير إلى تحقيق أرباح تبلغ نحو 89.34 مليار ريال.

وقالت أرامكو في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" إن انخفاض الأرباح في الربع الثاني يعود بشكل أساسي إلى تراجع الإيرادات والدخل الآخر المرتبط بالمبيعات. في المقابل، تمكّنت الشركة من تعويض جزء من هذا الانخفاض من خلال خفض تكاليف التشغيل، إلى جانب تراجع ضرائب الدخل والزكاة، نتيجة لانخفاض الدخل الخاضع للضريبة مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي.

وبلغ صافي الدخل المعدل 92.04 مليار ريال (24.54 مليار دولار ) للربع الثاني من عام 2025. كما بلغ إجمالي بنود التعديل 7.02 مليار ريال (1.87 مليار دولار ) والتي تتضمن بشكل رئيس انخفاض في القيمة وتخفيضات، و(المكاسب) الخسائر الناجمة عن البيع والإخراج من الخدمة والاستبعاد، والتعديلات المتعلقة بالمشاريع المشتركة والشركات الزميلة.

كما أظهرت النتائج المالية للشركة تراجع إيرادات الشركة بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 387.83 مليار ريال في الربع الثاني، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وعزت الشركة التراجع في الإيرادات بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والكيميائية، وقابل ذلك جزئيًا ارتفاع في الكميات المتداولة من النفط الخام مقارنة مع الربع نفسه من العام السابق.

أداء النصف الأول

أما على مستوى النصف الأول من 2025، فانخفض صافي أرباح أرامكو بنسبة 13.6 بالمئة ليبلغ 182.6 مليار ريال، في حين تراجعت الإيرادات بنحو 5 بالمئة إلى 784.5 مليار ريال، ما يعكس تأثير انخفاض الأسعار في أسواق الطاقة العالمية.

وقالت الشركة في البيان إن صافي الدخل المعدل قد بلغ 190.76 مليار ريال (50.87 مليار دولار ) للنصف الأول من عام 2025. وبلغ إجمالي بنود التعديل 8.19 مليار ريال (2.18 مليار دولار ) والتي تتضمن بشكل رئيس انخفاض في القيمة وتخفيضات، و(المكاسب) الخسائر الناجمة عن البيع والإخراج من الخدمة والاستبعاد، والتعديلات المتعلقة بالمشاريع المشتركة والشركات الزميلة.

توزيعات سخية

وفي سياق متصل، أعلنت أرامكو عن توزيع أرباح بقيمة 21.36 مليار دولار (ما يعادل نحو 80.11 مليار ريال) عن الربع الثاني من العام، مسجلة بذلك انخفاضًا بنسبة 31 بالمئة على أساس سنوي.

ويشمل إجمالي المبلغ الموزع:

توزيعات الأرباح الأساسية 79.29 ملیار ريال (21.14 ملیار دولار)

توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء 0.82 ملیار ريال (0.22 ملیار دولار)

وبلغ حصة السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع 0.3312 ريال للسهم.