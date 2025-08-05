العالم اليوم - الجيش الروسي يدمر مركز قيادة ومرافق مطارات عسكرية أوكرانية

انتم الان تتابعون خبر الجيش الروسي يدمر مركز قيادة ومرافق مطارات عسكرية أوكرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 08:28 صباحاً - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي دمر مراكز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية، كما دمر مطارات عسكرية أوكرانية ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بواسطة صواريخ "كينجال".

تفصيلا، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن مقاتلي مدفعية مظليي "تولا" الروسية، دمرت مركز قيادة للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "طواقم راجمات الصواريخ غراد، التابعة لفرقة قوات تولا التابعة لمجموعة قوات الشمال، تنفذ مهام قتالية لاستهداف العدو في مقاطعة سومي، وإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع روسيا".

وأشار البيان إلى أن خلال استطلاع جوي، اكتشف الجيش، تمركزًا كبيرًا لقوات للمشاة الأوكرانيين في الغابة.

وأضافت الوزارة: "بعد تلقي إحداثيات الهدف، تحركت أطقم راجمات صواريخ غراد بسرعة إلى النقطة المحددة، وبإطلاق دقيق للصواريخ غطت المنطقة المحددة، ما أدى إلى تحييد الأفراد وتدمير مركز القيادة والمراقبة الأوكرانية".

وأوضحت وزارة الدفاع أنه نتيجةً لعمليات ناجحة، تمكّنت القوات الروسية من تعطيل التنسيق بين وحدات القوات الأوكرانية، وتم تدمير مستودع ذخيرة ميداني في المنطقة.

ضرب مرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت بضربات موجهة، مرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "نفذت القوات الروسية اليوم (الاثنين) ضربة جماعية باستخدام صواريخ كينجال الجوية الفرط صوتية وطائرات دون طيار بعيدة المدى ضد البنية التحتية للمطارات العسكرية للقوات الأوكرانية".

وأشارت إلى أنه تم تحقيق هدف الضربة، وتم إصابة جميع الأهداف المحددة.

تدمير مستودعات وقود في دنيبروبيتروفسك

وفي مقاطعة دنيبروبيتروفسك، أكد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا بمقاطعة نيكولايف، أمس الاثنين، أنه تم استهداف مستودعات وقود ومواد تشحيم لمعدات عسكرية تابعة لوحدة تابعة للقوات الأوكرانية في المقاطعة.

وقال ليبيديف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "الهجمات التي تم تنفيذها في دنيبروبيتروفسك عرقلت العمليات اللوجستية للقوات الأوكرانية لأيام عدة.. دمر هجوم صاروخي محطة فرعية للجر عند تقاطع سكة حديد في مدينة سينيلنيكوفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك ويجري حاليا نقل المعدات الثقيلة والذخيرة عبر سينيلنيكوفو إلى خط التماس".

وأضاف: "تضررت قاطرات كهربائية عدة بشكل خطير، ودُمرت مخازن وقود قاطرات الديزل والمعدات العسكرية وتم استهداف أفراد تابعين لمجموعة عسكرية كانت متمركزة بالقرب من موقع الهجوم ما أدى إلى مقتل 32 جنديا وإصابة نحو 100 آخرين".

وأكد ليبيديف أن وصول الذخيرة إلى القوات الأوكرانية في المنطقة تعطل.