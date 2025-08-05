العالم اليوم - حديقة حيوان تطلب حيوانات أليفة لإطعام الحيوانات المفترسة

انتم الان تتابعون خبر حديقة حيوان تطلب حيوانات أليفة لإطعام الحيوانات المفترسة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وذكرت حديقة حيوان "ألبورغ" إنها تحاول محاكاة السلسلة الغذائية الطبيعية للحيوانات التي تؤويها، "من أجل رفاهية الحيوانات والنزاهة المهنية"، مؤكدة أن الحيوانات الأليفة المتبرع بها سيتم "قتلها برفق" على يد موظفين مدربين.

وفي منشور على فيسبوك، أوضحت الحديقة الواقعة في شمال الدنمارك: "إذا كان لديك حيوان سليم وتريد التبرع به لأسباب مختلفة، فلا تتردد في منحه لنا".

وأشارت الحديقة إلى أن الحيوانات التي يمكن التبرع بها تشمل خنازير غينيا والأرانب والدجاج. وبعد القتل الرحيم، سيتم استخدام هذه الحيوانات كطعام لحيوانات أخرى، بحسب ما ذكرت الحديقة.

وأضافت: "بهذه الطريقة، لا يذهب شيء هباء.. ونضمن سلوكا طبيعيا وتغذية ورفاهية لحيواناتنا المفترسة".

ولم يتسن التواصل مع الحديقة للحصول على تفاصيل إضافية، كما لم تذكر قائمة التبرعات حيوانات أو أنواع أليفة أخرى.

تعليقات غاضبة وساخرة

غير أن الإعلان على حساب حديقة الحيوان في فيسبوك أثار ردود فعل متفاوتة بين الغضب والسخرية والامتعاض، لكن الغالبية العظمى من ردود الفعل اتسمت بالغضب والتعبير عن السخط من هذا الأمر.

من التعليقات على الإعلان قال أحدهم: "تكمن وراء هذا الاقتراح المُشين عقليةٌ مُنحرفةٌ ومُهينةٌ للغاية، وقد نشرَ اتجاهًا مُريعًا من اللامبالاة تجاه الحيوانات في الدنمارك، وهذا لا يُسهم إلا في تعزيز هذا التخلف المُحزن. تخيّل أن تُعطي حيوانك الأليف/حيوانك/ كطعام، لا يُمكن أن يكون هذا أكثر إهانةً وإهانةً للكرامة من ذلك".

وكتب آخر ساخرا: "ماذا لو سئمتَ من وجود بعض أطفالك هنا في إجازة؟"

وكتب ثالث: "هل يمكنني أيضًا التبرع بأطفال الحي الأصحاء والمزعجين؟ وهل هناك حد أقصى للعمر؟"