نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهر صافي لـ "دوت الخليج": حماس تراهن على النفوذ لا على النجاة.. ومصر ترفض التهجير منذ اللحظة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، في تصريح خاص لموقع «دوت الخليج»، أن تمسّك حركة حماس بسلاحها يُفهم في سياقين متوازيين: من جهة، يُنظر إليه كحق مشروع في إطار الدفاع عن النفس ضد الاحتلال الإسرائيلي، لكن من جهة أخرى، لا يمكن تجاهل كونه وسيلة للحفاظ على النفوذ والسيطرة داخل قطاع غزة.

وقال صافي: "هذا التمسك بالسلاح، في ظل استمرار الحرب، قد يؤدي إلى نتائج كارثية، أبرزها أن الاحتلال الإسرائيلي سيستغل ذلك للسيطرة على مزيد من الأراضي داخل غزة، وفرض واقع جديد من الاحتلال والتهجير، مما يعرض السكان لموجة إبادة وتهجير ممنهج."

ضغط داخلي وميلشيات مدعومة من الاحتلال

وأضاف صافي أن حماس تواجه ضغوطًا غير مسبوقة منذ بدء الحرب، تتجسد في الكارثة الإنسانية المتفاقمة، والضربات الإسرائيلية المكثفة، وانعدام أي أفق سياسي حقيقي، مشيرًا إلى أن: "هناك تآكل واضح في قدرة الحركة على حماية المدنيين، مع ظهور جماعات فلسطينية مسلحة تعمل تحت مظلة الاحتلال، وهو تطور خطير يعمّق الفوضى ويهدد وحدة الموقف الفلسطيني."

خطاب عاطفي يراهن على تعاطف الشعوب

وأشار إلى أن حماس، وسط هذا الضغط، لجأت إلى تصدير الأزمة للخارج عبر خطاب عاطفي موجه للجماهير العربية، لكنها تدرك جيدًا أن قدرة الشارع العربي على التحرك محدودة بسبب البيئة السياسية والأمنية في كثير من البلدان.

مضيفًا؛"هذا الخطاب لا يغير من حقيقة الواقع شيئًا، لكنه محاولة لتخفيف الضغط الداخلي والهروب من المسؤولية السياسية والأمنية الملقاة على الحركة."

إسرائيل تسعى لإنهاء حلم الدولة الفلسطينية

وشدد الدكتور ماهر صافي على أن إسرائيل لا تخوض هذه الحرب من أجل الأسرى أو الأمن فقط، بل تسعى إلى تنفيذ مشروع أكبر: "الاحتلال يسعى بوضوح إلى تدمير مقومات الدولة الفلسطينية في غزة، واستبدالها باحتلال مباشر أو غير مباشر، يرافقه تهجير منظم للسكان خارج القطاع."

تصريحات حماس عن مصر مرفوضة.. والشعب الفلسطيني يثق في القاهرة

وعلّق صافي على التصريحات السلبية التي صدرت عن بعض قيادات حماس تجاه مصر، مؤكدًا أنها لا تمثل الشعب الفلسطيني، وقال: "كل من يهاجم مصر أو يشكك في دورها، فهو إما يجهل الحقيقة أو يحاول التنصل من مسؤولية الأزمة. مصر، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترفض التهجير بشكل قاطع، وتتحرك منذ اليوم الأول للعدوان بكل أدواتها الدبلوماسية والسياسية لإنهاء الكارثة."

الجهد المصري لا يتوقف.. والانفراجة جاءت بفضل القاهرة والدوحة

وأشاد صافي بالتحرك المصري المستمر، والذي توّج مؤخرًا بانفراجة ملموسة على الأرض: "ما تحقق في تنفيذ البروتوكول الإنساني ودخول دفعات إضافية من المساعدات هو ثمرة جهود مصرية قطرية مشتركة. المفاوضات من أجل الهدنة مستمرة بوساطة القاهرة، ولا يمكن لأحد إنكار ما تبذله مصر لدعم شعبنا في كل المحافل."