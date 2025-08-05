العالم اليوم - مستشفى ألماني يثير الجدل.. ويعتذر عن ترحيبه بيحيى السنوار

انتم الان تتابعون خبر مستشفى ألماني يثير الجدل.. ويعتذر عن ترحيبه بيحيى السنوار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 03:24 صباحاً - اعتذر مستشفى في شرق ألمانيا، يوم الإثنين، بعد أن نشر قائمة تهنئة بأسماء الأطفال المولودين في قسم الولادة، تضمنت اسم يحيى السنوار، القائد السابق لحركة حماس الفلسطينية في غزة.

ويُعتبر السنوار العقل المدبر لهجمات 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص.

وذكر قسم التوليد في مستشفى جامعة لايبزيغ أن الأسماء نُشرت "حصريا بناء على طلب أو بموافقة الوالدين".

وأضاف المستشفى في بيان: "قمنا اليوم بنشر الأسماء الأولى للمواليد الجدد على قناة التوليد الخاصة بنا، كما نفعل يوميا".

وتابعت إدارة وسائل التواصل الاجتماعي في المستشفى: "ندرك أن منشور اليوم أثار ارتباطات سلبية لدى بعض الأشخاص".

وأعلنت أن المستشفى سيراجع إجراءاته الداخلية من أجل التعامل مع مواقف مشابهة بحساسية أكبر مستقبلا.

وكان السنوار، أحد كبار قادة حماس وسجينا سابقا في أحد السجون الإسرائيلية، يُشتبه في اختبائه منذ فترة طويلة داخل شبكة الأنفاق تحت غزة.

وقُتل السنوار على يد جنود إسرائيليين في جنوب غزة في أكتوبر الماضي، بعد عام من بدء إسرائيل حربها ضد حماس عقب هجمات الأخيرة عليها.