العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلقه الحوثيون من اليمن

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 03:24 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أنه اعترض صاروخا أطلقه الحوثيون في اليمن باتجاه وسط الدولة العبرية حيث تم تفعيل صفّارات الإنذار عملا بالإجراءات الاحترازية المتبعة.

وقال الجيش في سلسلة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إنه "في أعقاب صفّارات الإنذار التي دوّت قبل قليل في مناطق إسرائيلية عدة، اعترضت دفاعات سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أُطلق من اليمن".

كما نشر الجيش خريطة للمواقع التي دوّت فيها صفّارات الإنذار لتحذير سكانها من خطر "مقذوف أطلقه الحوثيون من اليمن".

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل، يطلق الحوثيون باستمرار صواريخ بالستية باتجاه الدولة العبرية، يتم اعتراض معظمها.

كما يشنّ الحوثيون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يتّهمونها بالارتباط بإسرائيل.

ويقول الحوثيون المدعومون من إيران إن هجماتهم تصبّ في إطار إسنادهم للفلسطينيين في غزة.

وتردّ إسرائيل على هذه الهجمات بضرب مواقع تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن.