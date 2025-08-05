العالم اليوم - اليمن.. تفاصيل جديدة حول حادث غرق قارب مهاجرين قبالة أبين

انتم الان تتابعون خبر اليمن.. تفاصيل جديدة حول حادث غرق قارب مهاجرين قبالة أبين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 01:24 صباحاً - أفادت شرطة محافظة أبين اليمنية، الثلاثاء، بأن القارب الذي تعرض للغرق قبالة سواحل شقرة بالمحافظة كان يحمل 200 مهاجر إفريقي.

وقالت شرطة محافظة أبين، إنه تم دفن 56 جثة، بينهم 42 من الذكور، و14 من الأناث، بالتنسيق مع الجهات الصحية والنيابة العامة.

وأضافت: "تلقينا بلاغات بوجود عشرات الجثث الأخرى المنتشرة على سواحل شُقرة".

ودعت "كافة المنظمات الدولية والحقوقية إلى الاضطلاع بدورها الإنساني في هذه الحادثة المأساوية".

ولاتزال الفرق الأمنية والبحث الجنائي تعمل ميدانيا على استكمال عمليات التوثيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه الكارثة الإنسانية.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت في وقت سابق من يوم الإثنين مقتل 68 مهاجرا إفريقيا، وفقدان 74 آخرين، بعد انقلاب قاربهم الأحد في المياه قبالة سواحل اليمن.

وصرّح عبد الستار إيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، لوكالة أسوشيتد برس بأن القارب الذي انقلب كان على متنه 154 مهاجرا إثيوبيا.

ولقي مئات المهاجرين حتفهم أو فُقدوا في حوادث غرق قبالة سواحل اليمن في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك في مارس الماضي، حين لقي مهاجران حتفهما وفُقد 186 آخرون بعد انقلاب 4 قوارب قبالة سواحل اليمن وجيبوتي، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة .

وبحسب تقرير صادر عن المنظمة في مارس، وصل أكثر من 60 ألف مهاجر إلى اليمن في عام 2024، بانخفاض عن 97200 مهاجر في عام 2023، ويرجح أن يكون ذلك نتيجة زيادة الدوريات البحرية في تلك المياه.