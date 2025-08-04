العالم اليوم - فيديو.. ميلان يقدّم مودريتش وسط ترحيب جماهيري كبير

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. ميلان يقدّم مودريتش وسط ترحيب جماهيري كبير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:24 مساءً - قدم نادي ميلان الإيطالي، الإثنين، لاعبه الجديد، ونجم ريال مدريد السابق، لوكا مودريتش وسط حشد عارم من الجماهير.

وعبر مودريتش، خلال حفل تقديمي بمقر النادي، عن حماسه لبدء مشواره مع فريق "الروسونيري"، وقال: "أنا لا أطيق الانتظار لبدء المشوار".

وقدم "إيه سي ميلان" لاعبه الجديد وسط حشد غفير من الجماهير.

وظهر مقطع فيديو نشره الفريق على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مودريتش وهو يرمي قميصه الجديد لحشد غفير من المشجعين جاؤوا لاستقباله.

وقال مودريتش في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "منذ نشأتي وأنا أشاهد الكرة القدم الإيطالية، كان فريقي المفضل دائماً هو الميلان، وقدوتي في ذلك الفريق كان زفونيمير بوبان. لطالما كانت لدي علاقة خاصة بنادي ميلان".

وأشار الكرواتي، الفائز بالكرة الذهبية، إلى أن قرار انتقاله إلى ميلان كان سهلا، وأوضح أن مدير ميلان اتصل به وأظهر مدى رغبته في ضمه إلى الميلان.

وقال مودريتش إن مدربه السابق في ريال مدريد كارلو أنشيلوتي نصحه بالانضمام إلى ميلان، وأضاف: "كارلو تحدث بإيجابية كبيرة عن نادي ميلان. لدي انطباع إيجابي، وبغض النظر عما يقوله الآخرون، يمكن أن تشعر أن هذا ناد عظيم".

وتابع: "أشعر أنني محظوظ لوجودي هنا، أرغب في المساهمة بشغف وتواضع وأخلاقي في العمل وطبيعتي المتزنة. سأقدم خبرتي لميلان وسأبذل كل ما في وسعي للاستمرار في تقديم ما اعتدت عليه طيلة مسيرتي".

وفي حديثه عن مدربه ماسيميليانو أليغري، قال إنه سعيد باللعب تحت إشراف "أحد أفضل المدربين في العالم".

وبخصوص مركز لعبه، قال مودريتش: "أعتقد أن الجميع يعرف أنني أفضل اللعب في خط الوسط، حيث أتحكم في وتيرة اللعب وأُبقي الفريق متماسكا. ما زلت بحاجة للتحدث مع المدرب لفهم أين يريدني أن ألعب، ومن هناك سأعمل بجد وأبذل كل شيء. أعتقد أنني قادر على أداء أدوار متعددة في الوسط، لأن الأهم بالنسبة لي هو الفريق، وسأقوم بما يطلبه مني المدرب".

وكان مودريتش قد انضم إلى ميلان، المنافس في الدرجة الأولى لكرة القدم، في السابع من يوليو الماضي، في صفقة انتقال مجانية من ريال مدريد بعد انتهاء عقده مع العملاق الإسباني.

وكان قد أعلن في أواخر ماي الماضي أنه سيغادر "الميرينغي"، منهيا مسيرة حافلة بالألقاب مع نادي العاصمة، بدأت عام 2012 بعد انتقاله من توتنهام هوتسبر.

وقد يخوض مودريتش أولى مبارياته مع "الروسونيري" في التاسع من أغسطس، في مباراة ودية ضد ليدز يونايتد.