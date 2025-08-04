نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في إطلاق نار بعد مهرجان موسيقي في لوس أنجلوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقي شخصان حتفهما وأصيب 6 آخرون في إطلاق نار خلال حفل أقيم بعد مهرجان موسيقي في وسط مدينة لوس أنجلوس، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، حسبما ذكرت السلطات.

واستجابت السلطات في نحو الساعة 11 مساء يوم الأحد لإغلاق "حفل كبير" بعدما رأى عناصر الشرطة شخصا مسلحا يدخل مبنى في منطقة مستودعات وسط المدينة، حسبما قالت المسؤولة في الشرطة المحلية نورما آيزنمان، مشيرة إلى أنه تم اعتقال هذ الشخص فورا.

وأقيم مهرجان "هارد سامر" الموسيقي في عطلة نهاية الأسبوع في هوليوود بارك، على بعد نحو 14 كيلومترا في إنجلوود، حسبما ذكرت شبكة "كيه تي ال ايه- تي في".

وبعد فترة وجيزة من قيام الشرطة بإخلاء المنطقة، تلقت الشرطة بلاغا عن إطلاق نار في نحو الساعة الواحدة صباحا.

وعندما عاد عناصر الشرطة، وجدوا شخصا واحدا ميتا بالإضافة إلى إصابة العديد من الأشخاص بطلقات نارية.

وأوضحت آيزنمان أن ضحية ذكرًا لقي حتفه في مكان الحادث فيما لقيت ضحية أنثى حتفها في المستشفى، مضيفة أن 6 أشخاص نقلوا إلى المستشفيات في حالة غير معروفة.

ولم ترد معلومات عن أي مشتبه به، وبقي المحققون في مكان الحادث لساعات.