نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المفوضية الأوروبية: لم يتم إلغاء الرسوم الجمركية الانتقامية المفروضة على الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد المكتب الصحفي للمفوضية الأوروبية بأنه لم يتم إلغاء الرسوم الجمركية المضادة المفروضة على الولايات المتحدة، بل تم تجميدها فقط لمدة ستة أشهر.

وجاء في البيان: "يواصل الاتحاد الأوروبي العمل مع الولايات المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على التدابير التنفيذية في إطار العمل المشترك بشأن الرسوم الجمركية".

وأضاف: "لتحقيق هذا الهدف، تتخذ المفوضية الأوروبية القرارات اللازمة لتجميد الإجراءات الانتقامية ضد الولايات المتحدة، والتي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس".

تتكون الإجراءات التجارية الانتقامية التي وضعتها المفوضية الأوروبية من حزمتين، الأولى، فرضت على سلع مستوردة من الولايات المتحدة بقيمة 21 مليار يورو ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألمنيوم، والثانية، فرضت على سلع مستوردة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 72 مليار يورو.

وكان من المفترض وضعها حيز التنفيذ في حال فرضت واشنطن رسوما جمركية بنسبة 30% على جميع الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 أغسطس.

وفي 27 يوليو، اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على أن تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الاتحاد من 30% إلى 15%، مقابل عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي أي إجراءات انتقامية، وشراء موارد طاقة ومعدات محطات طاقة نووية بقيمة 750 مليار دولار من الولايات المتحدة على مدى ثلاث سنوات، واستثمار 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي.