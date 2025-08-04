نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تعدم تماسيح بطريقة القتل الرحيم بعد تكرار هروبها من مجمع مهجور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعدمت السلطات الإسرائيلية مجموعة تماسيح بعد سنوات من تكرار هروبها من مزرعة مهجورة منذ فترة طويلة، بعد أن تم جلبها إلى مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية قبل عقود.

وأفادت السلطات الإسرائيلية اليوم الاثنين، بأن أطباء بيطريين حكوميين أعدموا التماسيح لأنها تهدد سكان المنطقة وتعاني هي نفسها من معاملة لا إنسانية.

ولم يتضح على الفور العدد الدقيق للتماسيح التي تم قتلها قتلا رحيما أو الطريقة التي تم بها الإعدام.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة التي تدير الشؤون المدنية في المناطق التابعة لهيئة الدفاع الإسرائيلية (كوجات)، إن التماسيح المحتجزة في المزرعة في مجمع مهجور تعاني من ظروف سيئة في العيش، إضافة إلى عدم توفر كميات كافية من الغذاء، الأمر الذي دفعها للقيام بأكل لحوم بعضها".

وذكرت أنه تم جلب التماسيح في البداية إلى بلدة بيتسائيل للاستثمار السياحي، ولكن الفكرة فشلت بسبب العنف الدائر في الضفة الغربية.