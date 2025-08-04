العالم اليوم - بينهم صينيون.. زيلينسكي يتهم روسيا بتجنيد "مرتزقة أجانب"

انتم الان تتابعون خبر بينهم صينيون.. زيلينسكي يتهم روسيا بتجنيد "مرتزقة أجانب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 أغسطس 2025 08:21 مساءً - كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، أن القوات الأوكرانية في شمال شرق البلاد تقاتل "مرتزقة" أجانب من بلدان مختلفة، من بينها الصين وباكستان ودول إفريقية، وتوعد بالرد.

واتهم زيلينسكي في وقت سابق روسيا بتجنيد مقاتلين صينيين في حربها ضد أوكرانيا، وهي اتهامات نفتها بكين.

ونشرت كوريا الشمالية أيضا الآلاف من جنودها في منطقة كورسك الروسية.

وقال زيلينسكي على منصة "إكس" بعد زيارة منطقة على خط المواجهة في خاركيف بشمال شرق البلاد: "تحدثنا مع القادة عن وضع الجبهة الأمامية والدفاع عن فوفتشانسك وديناميكيات المعارك".

وأضاف: "يبلغ محاربونا في هذا القطاع عن مشاركة مرتزقة من الصين وطاجيكستان وأوزبكستان وباكستان ودول إفريقية في الحرب. وسنرد على ذلك".

واتصلت رويترز بسفارات طاجيكستان وأوزبكستان وباكستان في كييف طلبا للتعليق. ولم تعلق روسيا بعد على تصريحات زيلينسكي.