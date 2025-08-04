العالم اليوم - لاعبو برشلونة الجدد أمام أزمة قبل انطلاق الدوري الإسباني

انتم الان تتابعون خبر لاعبو برشلونة الجدد أمام أزمة قبل انطلاق الدوري الإسباني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 أغسطس 2025 08:21 مساءً - يبدو أن فريق برشلونة يواجه أزمة في تسجيل خمسة من لاعبيه في رابطة الدوري الإسباني، قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، لم يتمكن نادي برشلونة من تسجيل خمسة من لاعبيه في رابطة الدوري الإسباني، حتى الآن، أي قبل أقل من أسبوعين على انطلاق الموسم، بسبب أزمته المالية وعدم قدرته على دفع رواتبهم.

ويتعين على فريق برشلونة تسجيل كل من ماركوس راشفورد، وخوان غارسيا، وتشيزيني، وباردجي، وجيرارد مارتن، في قوائم رابطة الدوري الإسباني للمشاركة في المسابقات الرسمية.

وبحسب مصادر "موندو ديبورتيفو"، فإن اللاعبين الخمسة سيحرمون من المشاركة في مباراة كأس خوان غامبر المقررة يوم 10 أغسطس، إذا لم تقم إدارة برشلونة بتسجيلهم في قوائمها، وهي بطولة ودية سنوية ينظمها برشلونة.

وفي الصيف الماضي، واجه برشلونة مشاكل مشابهة في تسجيل لاعبيه بسبب صعوبات مالية، ولم يتمكن من تسجيل داني أولمو وباو فيكتور، لكن برشلونة متفائل بإتمام تسجيل اللاعبين الخمسة بحلول نهاية الأسبوع المقبل، وفقا لما أوردته "موندو ديبورتيفو".

وعبر رئيس النادي، خوان لابورتا، عن تفاؤله، وقال من سيول: "نحرز تقدما جيدا".

وأكد أن النادي لا يرغب في استغلال إصابة طويلة الأمد لتير شتيغن لتسجيل الحارس خوان غارسيا، وأضاف: "ليس ذلك ضروريا، لكنه في الواقع الطريق الأسرع".

ويسعى "البلاوغرانا" إلى حل هذه المشكلة اعتمادا على مداخيل المقاعد الفاخرة (VIP)، دون اللجوء إلى بيع أي لاعب، من أجل خلق التوازن وتحقيق متطلبات اللعب المالي النظيف.