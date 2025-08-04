كييف تعلن إسقاط 161 مسيرة روسية

كييف تعلن إسقاط 161 مسيرة روسيةأعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 161 من أصل 162 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق ووسط أوكرانيا خلال الليل.

وقال سلاح الجو في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 162 طائرة مسيرة، بالإضافة إلى صاروخ باليستي واحد من طراز "كينجال".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية ووحدات الطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وأوضح البيان أن طائرة مسيرة واحدة أصابت هدفها، بينما سقط حطام طائرات مسيرة في تسعة مواقع بمنطقتي أوديسا وكييف.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم، أن الدفاعات الجوية أسقطت 61 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق جنوب غرب روسيا خلال الليلة الماضية.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات الصادرة من روسيا وأوكرانيا من مصدر مستقل بسبب ظروف الحرب.