العالم اليوم - تسببت بوفيات في غزة... ماذا نعرف عن متلازمة "غيلان باريه"؟

انتم الان تتابعون خبر تسببت بوفيات في غزة... ماذا نعرف عن متلازمة "غيلان باريه"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 أغسطس 2025 07:25 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الإثنين، تسجيل ثلاث وفيات بمتلازمة "غيلان باريه" في القطاع.

وحذرت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، من ارتفاع خطير في حالات الشلل الحاد ومتلازمة غيلان باريه بين الأطفال في قطاع غزة نتيجة الإصابات غير العادية وتفاقم سوء التغذية الحاد.

وأضافت أن الفحوصات الطبية كشفت عن وجود فيروسات معوية بخلاف شلل الأطفال، مؤكدة وجود بيئة خصبة لانتشار الأمراض المعدية بشكل غير مكافح.

ماذا نعرف عن هذه المتلازمة؟

متلازمة غيان-باريه حالة يهاجم فيه الجهاز المناعي للجسم الأعصاب. ويمكن أن تسبب ضعفا أو خدرا أو شللا.

عادة ما تشمل الأعراض الأولى الشعور بضعف ووخز في اليدين والقدمين، ويمكن أن تنتشر هذه الأحاسيس بسرعة وقد تؤدي إلى الشلل.

ومتلازمة غيان-باريه حالة طبية طارئة في أخطر أشكالها، ومعظم الأشخاص المصابين بهذه الحالة يحتاجون إلى علاج بالمستشفى.

قد تشمل أعراضها الآتي:

الإحساس بوخز كوخز الدبابيس والإبر في أصابع اليدين وأصابع القدمين والكاحلين والرسغين.

ضعف في الساقين ينتشر نحو الجزء العلوي من الجسم.

المشي غير المتَّزن أو عدم القدرة على المشي أو صعود الدَّرَج.

صعوبة في حركات الوجه، بما في ذلك عند الكلام أو المضغ أو البلع.

ازدواج الرؤية أو عدم القدرة على تحريك العينين.

ألم شديد مفاجئ أو تشنجي أو شد عضلي وقد يزداد سوءًا في الليل.

صعوبة التحكم في المثانة أو وظائف الأمعاء.

سرعة ضربات القلب.

سرعة ضربات القلب. انخفاض ضغط الدم أو ارتفاعه.

صعوبة في التنفس.

عوامل الخطر

قد تصيب متلازمة غيان-باريه كل الفئات العمرية، لكن احتمالية الإصابة بها تزداد مع التقدم في العمر. وتكون شائعة بين الذكور على نحو أكثر قليلا من الإناث.