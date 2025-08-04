نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يهدد الهند بزيادة الرسوم الجمركية عليها زيادة كبيرة لاستيرادها النفط الروسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، عن نيته زيادة الرسوم الجمركية زيادة كبيرة على الهند بسبب استيرادها وإعادة بيعها النفط الروسي.

وكتب في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "لا تكتفي الهند بشراء كميات هائلة من النفط الروسي، بل تقوم بعد ذلك بإعادة بيع الجزء الأكبر من النفط المشترى في السوق المفتوحة بأسعار أعلى".

وأضاف رئيس البيت الأبيض: "بناء على ذلك، سأرفع كثيرا الرسوم التي تدفعها الهند للولايات المتحدة".

وكان ترامب قد صرح سابقا بأن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الهند. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، رغم العلاقات الودية بينهما، "محدود نسبيا" بسبب "الرسوم المرتفعة جدا" و"الحواجز غير النقدية الصارمة والمزعجة".

وأشار ترامب إلى أن الهند "كانت دائما تشتري الجزء الأكبر من معداتها العسكرية من روسيا"، كما أنها "إلى جانب الصين، أكبر مشتر للنفط والغاز الروسيين".

وفي 3 أغسطس الجاري، صرح ستيفن ميلر نائب رئيس جهاز البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي يعتبر أن شراء الهند للنفط الروسي يمول الصراع في أوكرانيا.

وتعد الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم وتعتمد بشكل كبير على الواردات. حيث تقوم مصافي التكرير الهندية بشراء النفط الخام من أكثر من 30 دولة، بما في ذلك روسيا.

وكما صرح وزير النفط والغاز الهندي هارديب سينغ بوري في مقابلة مع وكالة "تاس"، فإن التعاون بين موسكو ونيودلهي، خاصة في مجال الطاقة، لا يزال عند مستوى عال ويتطور رغم عدم الاستقرار الدولي، حيث تجاوزت حصة روسيا من إجمالي واردات الهند نسبة مستقرة هي 30%.