تسلا تمنح رئيسها التنفيذي إيلون ماسك أسهما بقيمة 29 مليار دولار

أحمد جودة - القاهرة - منحت شركة صناعة السيارات الأمريكية تسلا رئيسها التنفيذي ومالك حصة الأغلبية فيها إيلون ماسك 96 مليون سهم من الأسهم الخاضعة لقيود بقيمة تقارب 29 مليار دولار

ويأتي ذلك بعد ستة أشهر فقط من صدور حكم قضائي يلزم الشركة بإلغاء حزمة مخصصات وراتب ومكافآت ماسك الضخمة.

وأعلنت الشركة في بيان رسمي اليوم الاثنين أن ماسك سيدفع 34.23 دولارا مقابل كل سهم من الأسهم المقيدة التي سيحصل عليها، وهو ما يعادل سعر تنفيذ حزمة الرواتب التي حصل عليها ماسك في عام 2018.

وفي ديسمبر أكدت قاضية ولاية ديلاوير كاثلين سانت جود ماكورميك حكمها السابق بوجوب إلغاء تسلا لحزمة رواتب ومخصصات ماسك البالغة مليارات الدولارات.

ووجدت أن ماسك دبّر حزمة الرواتب التاريخية في مفاوضات وهمية مع مديرين غير مستقلين.

وصدرت هذه الأحكام في دعوى قضائية رفعها أحد مساهمي تسلا للطعن في حزمة تعويضات ماسك لعام 2018.

وشملت حزمة التعويضات نحو 56 مليار دولار، لكن هذا المبلغ تغير صعودا وهبوطا على مر السنين بناء على سعر سهم تسلا.

استأنف ماسك على الحكم في مارس الماضي. وبعد شهر، قالت تسلا إنها بصدد تشكيل لجنة خاصة للنظر في تعويضات ومكافآت ماسك كرئيس تنفيذي.