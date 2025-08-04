دوت الخليج -

روسيا تُسقط 61 مسيرة أوكرانية

أعلنت روسيا عن أن دفاعاتها الجوية أسقطت 61 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق جنوب غرب روسيا خلال الليلة الماضية. روسيا تُسقط 61 مسيرة أوكرانيةأعلنت روسيا عن أن دفاعاتها الجوية أسقطت 61 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق جنوب غرب روسيا خلال الليلة الماضية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها :"خلال الليلة الماضية، دمرت وسائل الدفاع الجوي المناوبة وأسقطت 61 طائرة مسيرة أوكرانية"،. وأفاد البيان أنه تم تدمير 18 طائرة مسيرة فوق مياه البحر الأسود، و12 فوق مقاطعة فورونيج، و11 فوق أراضي جمهورية القرم، و8 فوق مقاطعة بيلجورود، و6 فوق مقاطعة فولجوجراد، وطائرتين مسيرتين فوق مقاطعة بريانسك، وطائرتين مسيرتين فوق مقاطعة روستوف، وواحدة فوق أراضي مقاطعة موسكو، وأخرى فوق مقاطعة ريازان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تُسقط 61 مسيرة أوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.