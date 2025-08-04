برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم الجوع فـي أفغانستان

كابول ـ د ب أ: مع تفاقم مشكلة الجوع في أفغانستان، يحذر برنامج الأغذية العالمي من أنه يحتاج إلى 539 مليون دولار، خلال الستة أشهر المقبلة للاستجابة للأزمة المتنامية. وأضاف البرنامج أن الوضع يتدهور بشكل سريع، حيث تكافح المزيد من الأُسر الأفغانية لتوفير إمدادات غذائية أساسية، وسط انتشار الفقر وعدم الاستقرار الاقتصادي، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء أمس. وكشف البرنامج أن 5ر3 مليون طفل أفغاني يعانون بالفعل من سوء تغذية، مما يؤدي إلى تفاقم حالة الطوارئ الإنسانية.

وتابع البرنامج أن عشرة ملايين شخص بمختلف أنحاء أفغانستان يعتمدون الآن على مساعدات إنسانية من أجل البقاء، مما يبقي أفغانستان على رأس قائمة الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم.

ويلقي تصاعد تلك الأزمة الضوء على الحاجة الملحَّة لدعم دولي مستدام لأفغانستان. وبدون التمويل الفوري، سيزيد خطر الجوع واسع النطاق والمعاناة الشديدة، لا سيما بالنسبة للنساء والأطفال الأكثر عرضة للخطر، في الأشهر المقبلة.