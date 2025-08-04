ماكرون يؤكد على «المصير الأوروبي» لصربيا

باريس ـ ا.ف.ب: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على «المصير الأوروبي» لصربيا التي ظلت قريبة من روسيا رغم ترشحها لعضوية الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره ألكسندر فوتشيتش.

وقال ماكرون عبر منصَّة إكس «لقد أكدت له قناعتي بأن مصير صربيا أوروبي وأملي في أن تتمكن من التقدم، بروح الحوار، على طريق الإصلاحات والانضمام».

وشهدت الدولة الواقعة في البلقان احتجاجات واسعة النطاق مجددًا في يونيو في محاولة للضغط على ألكسندر فوتشيتش لإجراء انتخابات مبكرة.