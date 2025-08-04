عشرات الشهداء بنيران «إسرائيلية» فـي غزة .. وسياسات الاحتلال تفاقم مأساة التجويع

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

ارتقى عشرات الشهداء بنيران الاحتلال «الإسرائيلي» في إطار حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها «إسرائيل» بحق الفلسطينيين في قطاع غزَّة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد العديد من الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال وغاراته منذ فجر أمس على أرجاء متفرقة من قطاع غزَّة، حيث استشهد 9 وأصيب العشرات باستهداف من الاحتلال «الإسرائيلي» قرب نقطتي توزيع المساعدات في رفح. كما أصيب فلسطينيون بينهم أطفال جراء إلقاء قنابل من مسيرة «إسرائيلية» نوع (كواد كابتر) بجوار محطة تمراز في شارع النفق بغزَّة.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من المنازل شرق مدينة غزَّة، بالإضافة إلى تدمير مبانٍ سكنية في حي الأمل غرب مدينة خان يونس.

ويعيش أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزَّة أيامًا عصيبة، وسط تصاعد غير مسبوق في أسعار المواد الأساسية، وغياب واضح لأي أفق اقتصادي أو إنساني يبعث على الأمل، مع تشديد الاحتلال خناقه على قطاع غزَّة، وإغلاق المعابر منذ أكثر من 5 أشهر بشكلٍ تام. ففي مشهد يعكس عمق المأساة الإنسانية، تجاوزت أسعار السلع الغذائية في معظم محافظات قطاع غزَّة حدود المعقول، لتصبح أبسط مستلزمات الحياة حلمًا بعيد المنال لتأتي هذه الأسعار في إطار فقر مدقع يضرب قطاع غزَّة في أتون الإبادة الجماعية، وبلوغ نسبة الفقر والبطالة معدل 90٪.

فهذه ليست مجرد أزمة اقتصادية أو موجة تضخم عابرة، بل مجاعة حقيقية تطرق أبواب آلاف العائلات.

عائلات بأكملها أصبحت تعتمد على وجبة واحدة يوميًّا، وأخرى لم تتناول الطعام منذ أيام، وفق منظمات دولية.