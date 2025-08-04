مدير «الذرية» يدعو إلى ضبط النفس بعد غارة قرب محطة زابوريجيا

فيينا ـ د.ب.أ: دعا رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى «أقصى درجات ضبط النفس العسكري بالقرب من المنشآت النووية» بعد غارة وقعت بالقرب من محطة الطاقة النووية في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا.
ونقل جروسي عن موظفين في محطة زابوريجيا للطاقة النووية قولهم إن منشأة مساعدة بالقرب من المحطة الرئيسية تعرضت للقصف بمسيَّرات وذخيرة مدفعية صباح السبت.
وقال جروسي في بيان إن فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنتشر في المحطة سمع انفجارات ورأى دخانًا يتصاعد من المنطقة، التي تقع على بعد 1200 متر من محيط المحطة الرئيسية.
وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «أي هجوم في محيط محطة للطاقة النووية ـ بغض النظر عن الهدف المقصود ـ يشكل مخاطر محتملة على السلامة النووية ويجب تجنبه».
وأضاف: «مرة أخرى، أدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس العسكري بالقرب من المنشآت النووية لمنع استمرار خطر وقوع حادث نووي».
